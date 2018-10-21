سخنين: إلقاء قنبلة على محلات تجارية

ألقى جناة قنبلة على محلات تجارية في حي المصرارة شرقي مدينة سخنين فجر اليوم، الأحد، ألحقت أضرارا في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق بالجريمة وجمع الأدلة، ولم تعرف خلفيتها ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بعد.

ونفى ناشطون سياسيون وجود علاقة للجريمة بالانتخابات المحلية في سخنين، حيث ألقيت القنبلة قرب منزل المرشح لرئاسة البلدية عن الجبهة، د. صفوت أبو ريا والذي ينافس الرئيس الحالي في الانتخابات التي ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري.

وتجمهر العشرات في الحي في أعقاب انتشار الخبر، معربين عن استنكارهم ورفضهم العنف أيا كان مصدره.