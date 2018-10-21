  2. محليات
  3. أخبار محلية

سخنين: إلقاء قنبلة على محلات تجارية

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 08:45

سخنين: إلقاء قنبلة على محلات تجارية
من مكان إلقاء القنبلة في سخنين، فجر اليوم
عرب ٤٨

ألقى جناة قنبلة على محلات تجارية في حي المصرارة شرقي مدينة سخنين فجر اليوم، الأحد، ألحقت أضرارا في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق بالجريمة وجمع الأدلة، ولم تعرف خلفيتها ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بعد.

ونفى ناشطون سياسيون وجود علاقة للجريمة بالانتخابات المحلية في سخنين، حيث ألقيت القنبلة قرب منزل المرشح لرئاسة البلدية عن الجبهة، د. صفوت أبو ريا والذي ينافس الرئيس الحالي في الانتخابات التي ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري.

وتجمهر العشرات في الحي في أعقاب انتشار الخبر، معربين عن استنكارهم ورفضهم العنف أيا كان مصدره.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سخنين
#العنف والجريمة
#انتخابات محلية
#محلات تجارية

سخنين: إلقاء قنبلة على محلات تجارية

سخنين: إلقاء قنبلة على محلات تجارية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق
حيفا: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

2018-10-21

طلعة عارة: استمرار إضراب المدارس اليوم الأحد
طلعة عارة: استمرار إضراب المدارس اليوم الأحد

2018-10-21

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-10-21

الأكثر قراءة

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

2018-10-20
السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

2018-10-20
اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

2018-10-20
قضية خاشقجي: المزاعم السعودية تثير الشكوك

قضية خاشقجي: المزاعم السعودية تثير الشكوك

2018-10-20
القدس: الاحتلال يعتقل المحافظ ومدير المخابرات الفلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل المحافظ ومدير المخابرات الفلسطينية

2018-10-20