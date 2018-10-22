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الرينة: اتهام 8 شبان بالتورط في جريمة قتل نويصري

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 08:47

الرينة: اتهام 8 شبان بالتورط في جريمة قتل نويصري
ضحية الجريمة، يوناثان ميشيل نويصري
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد 8 شبان، غالبيتهم أقارب من سكان قرية الرينة، نسبت إليهم "التورط في جريمة قتل الشاب يوناثان ميشيل نويصري (24 عاما) أمام منزله في الرينة في تاريخ 1.9.2018".

خاص | والد يوناثان نويصري يواجه العنف بالصفح
يعجب الكثيرون لصلابة هذا الرجل ورباطة جأشه، وقوة إيمانه، فلم تمض سوى بضعة أيام على الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ابنه الوحيد، لكنك تجده يتحدث عن المحبة والغفران والسلام ونبذ العداء، لدرجة أنه يصلي من أجل قاتلي ابنه
 

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الضحية وبعض أقاربه عادوا من رحلة استجمامية قضوها في طابا، ولدى وصولهم المنزل، وجدوا سيارة مركونة في وسط الشارع، وعندما طلبوا من سائقها فتح الشارع نشب جدال حاد بين الطرفين انتهى بدون إصابات. وترك الطرفان المكان، ودخل الضحية وأفراد عائلته المنزل. ثم بعد مرور 20 دقيقة عاد السائق الذي تخاصم مع عائلة الضحية مرة أخرى إلى المكان، برفقة عدد من الأشخاص، وهناك علت أصواتهم مع عائلة نويصري، فيما كان الضحية داخل المنزل ولم يعلم ما جرى في الخارج. وبعد دقائق خرج من المنزل وحاول التدخل والحوار لتهدئة الخواطر وإنهاء الشجار، غير أن الشبان انهالوا عليه بالضرب المبرح بواسطة آلات حادة، وطعنه بسكين، نقل بعدها إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي مصرعه".

وكان والد ضحية جريمة القتل قد تحدث في مقابلة خاصة لـ"عرب 48" بأنه يواجه العنف بالصفح.

يذكر أن الضحية كان الابن الوحيد للأسرة التي رزقت به بعد مرور 9 أعوام من الزواج.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#الرينة
#يوناثان ميشيل نويصري
#اتهام

من عرب 48

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