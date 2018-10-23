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البعنة: مصرع أحمد طلياني متأثرا بجروحه الخطيرة

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 17:31

البعنة: مصرع أحمد طلياني متأثرا بجروحه الخطيرة
(عرب 48)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

لقي أحمد حسين خليل طلياني (64 عاما) من قرية البعنة، مصرعه، متأثرا بجروحه الخطيرة، بحسب إعلان الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا اليوم، الثلاثاء.

وكان طلياني قد تعرض لحادث عمل نجم عن سقوطه من علو 4 أمتار في قرية الرينة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ورقد طلياني على مدار أشهر عديدة في مستشفى "رمبام"، وأقر وفاته اليوم بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

واللافت للأمر أنه عدد ضحايا في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم بلغ 37 عاملا وتجاوز عدد ضحايا العمل في العام الماضي.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب. وبحسب المعطيات فإنه قتل 35 عاملا في ورشات البناء في العام الماضي 2017، بالإضافة إلى مئات المصابين الذين أقعدتهم حوادث العمل وتسبب لهم بإعاقات وعدم قدرة على مزاولة أعمالهم الطبيعية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أحمد حسين خليل طلياني
#رمبام

من عرب 48

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