3 إصابات في حادث طرق قرب أم الريحان

أصيب 3 أشخاص (شابين من مدينة أم الفحم وآخر من مدينة باقة الغربية) بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع أم الريحان- برطعة، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه عند الساعة 06:12 وقع حادث طرق بين سيارتين إحداهما سقطت في قناة بجانب الشارع، على شارع رقم 596 قرب منطقة أم الريحان.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان الإسعافات الأولية للمصابين ووصفت جروحهم بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، وجرى نقل مصابين بالمروحية الطبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، والثالث الذي وصفت جروحه بالمتوسطة أحيل للعلاج في مستشفى "هيلل يافة" في الخصيرة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.