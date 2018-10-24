انتخابات كفر مندا: 4 إصابات و12 معتقلا إثر "جولة مفرقعات"

شهدت كفر مندا شجارا عنيفا، الليلة الماضية، شارك فيه عدد كبير من أفراد عائلتين على خلفية انتخابات السلطات المحلية.

وأسفر الشجار عن عن وقوع 4 إصابات وأضرار لحقت بمنازل ومركبات خصوصية.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن العشرات من أبناء عائلتين متنافستين في انتخابات السلطة المحلية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30.10.2018، شاركوا في شجار نشب، الليلة الماضية، استخدموا فيه المفرقعات النارية والحجارة وأدوات حادة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 12 مشتبها بالضلوع في الشجار، وأحالتهم للتحقيق، ومن المزمع النظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم في محكمة الصلح بعكا، اليوم الأربعاء. كما أعلنت الشرطة أنها بصدد تنفيذ اعتقالات إضافية لمشتبهين بالمشاركة في الشجار.

يذكر أن كفر مندا شهدت شجارات عنيفة عدة مرات في السابق استخدمت فيها المفرقعات والألعاب النارية على خلفية انتخابات المجلس المحلي في القرية.