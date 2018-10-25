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النقب: مصرع طفل جرفته السيول

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 15:44

النقب: مصرع طفل جرفته السيول
عرب ٤٨

لقي طفل (4 سنوات) مصرعه بعد ظهر اليوم الخميس، بعد أن جرفته السيول في النقب، حيث وصفت حالته بالحرجة بعد أن تم إنقاذه، وأعلن عن وفاته لاحقا بعد أن قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية ونقلته إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

ووفقا لبيان صادر عن مركز الإسعاف في الجنوب، فإن الطواقم الطبية تلقت بلاغا عن غرق طفل نقل بسيارة خصوصية إلى مدخل قرية كسيفة وهو بحالة حرجة، حيث وصل الطاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للطفل ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وأضاف بيان الطاقم الطبي: "لقد قدمنا للطفل العلاج الطبي ونفذت له عمليات إنعاش متقدمة التي شملت الأدوية والتنفس الاصطناعي، ونقل إلى المستشفى مع استمرار الإنعاش للقلب والرئتين".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الطاقم الطبي من العائلة، فقد غرق الطفل بعد أن جرفته السيول إثر فيضانات بالوادي، إذ تم إنقاذه وتخليصه من مياه الفيضانات وهو بحالة حرجة وهو فاقد للوعي.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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النقب: مصرع طفل جرفته السيول

من عرب 48

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