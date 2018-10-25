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هدم العراقيب للمرة الـ135 والشرطة تعتقل 4 من سكانها

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 16:21

هدم العراقيب للمرة الـ135 والشرطة تعتقل 4 من سكانها
هدم العراقيب للمرة الـ135 (نشطاء)
عرب ٤٨

هدمت الجرافات الإسرائيلية عصر اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ135، فيما قامت الشرطة باعتقال 4 من سكانها بزعم عرقلة عمل أفراد الشرطة وطواقم الهدم.

وأفاد مواطنون، أن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ هدم الخيام والمنازل وتشريد سكان القرية من النساء والأطفال وتركهم دون مأوى على الرغم من أحوال الطقس البارد والأمطار، حيث أصر السكان البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام.

وعقب عملية الهدم، اعتقلت الشرطة كل من شيخ العراقيب، الشيخ صياح الطوري، وعزيز صباح وزوجته الحاجة أم فهيد، وسليم محمد أبو مديغم، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الشرطة بزعم عرقلة عمل طواقم وجرافات الهدم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#العراقيب
#هدم
#تشريد
#النقب
#صياح الطوري

هدم العراقيب للمرة الـ135 والشرطة تعتقل 4 من سكانها

من عرب 48

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