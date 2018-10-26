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حالة الطقس: أمطار محلية تتراجع تدريجيا

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 07:36

حالة الطقس: أمطار محلية تتراجع تدريجيا
عرب 48

من المتوقع أن تتراجع كمية الأمطار اليوم، الجمعة، حيث يتوقع أن تتساقط أمطار محلية حتى ساعات الظهر، ويخشى من حصول فيضانات في أودية البحر الميت.

كما يتوقع أن تهب رياح نشطة في كافة أنحاء البلاد، وتتراجع تدريجيا خلال ساعات النهار، ويكون البحر مائجا.

ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 18 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 13، صفد 16 – 11، طبرية 24 – 15، الناصرة 19 – 14، حيفا 23 – 15، يافا 23 – 15، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 23 – 16، عين جدي (البحر الميت) 28 – 21، بئر السبع 22 – 13، أم رشرش (إيلات) 27 – 19.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس، السبت، لطيفا، وتتوقف الأمطار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بيد أن الخشية من حصول فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية من البلاد تظل قائمة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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