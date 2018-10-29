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العليا ترفض طلب استئناف عاصلة وتمنعه من الترشح

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 22:10

العليا ترفض طلب استئناف عاصلة وتمنعه من الترشح
عرب ٤٨

قضت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، برفض طلب الاستئناف الذي قدّمه رئيس بلدية عرابة الحالي، علي عاصلة، بشأن الحُكم الذي صدر بحقه الخميس الماضي والذي يمنعه من الترشح للانتخابات المحلية أيضا.

وناقشت المحكمة العليا قرار الحُكم الذي أصدرته المحكمة المركزية في حيفا بحق عاصلة، والذي تضمن إدانته بمخالفة سير وإلصاق "وصمة العار" به، وهو القرار الذي يمنعه من مواصلة التنافس وخوض انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم غذ الثلاثاء.

وكانت المحكمة المركوية في حيفا، أدانته بالسياقة بدون رخصة ومخالفة أمر قضائي، بعد أن سُحبت رخصته العام الماضي، بسبب ضبطه وهو يقود مركبته بسرعة 182 كلم.

وفرضت المحكمة على عاصلة بسبب التهم الموجهة إليه، العمل 5 أشهر في خدمة الجمهور وإلصاق "وصمة عار" به، والتي تمنعه من الترشح للرئاسة. 

وكان طاقم الدفاع عن عاصلة قد أعلن الخميس الماضي بعد صدور الحكم أنه بصدد التوجه باستئناف للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا، ورفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف اليوم الإثنين بعد أن ناقشت مخالفات عاصلة. 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#علي عاصلة
#عرابة
#وصمة عار

من عرب 48

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