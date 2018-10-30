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إصابة شاب من أم الفحم إثر تعرّضه لإطلاق نار 

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 17:38

إصابة شاب من أم الفحم إثر تعرّضه لإطلاق نار 
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أصيب شاب بالعشرينات من عمره، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح متوسطة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في حيّ العرايش في المدينة. 

وأقدم مجهولون من سيارة عابرة على إطلاق النار، صوب الشاب خلال تواجده في منطقة العرايش لأسباب غير معروفة.

ونقلت الطواقم الطبية المصاب بواسطة سيارة الإسعاف وهو يعاني من جروح في القسم العلوي من جسمه، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لإستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في ظروف وتداعيات جريمة إطلاق النار، دون الإعلان عن خلفية الجريمة والإبلاغ عن معتقلين.

وأغلقت الشرطة المنطقة التي وقعت بها جريمة إطلاق النار "إلى حين معالجة الحدث وفقا للمقتضى".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إطلاق نار
#أم الفحم
#حيّ العرايش

من عرب 48

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