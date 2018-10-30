مصطفى أبو ريا من جلجولية: الشرطة اعتدت علي دون سبب

قال الشاب مصطفى أبو ريا (18 عاما) من قرية جلجولية، لـ"عرب 48" إن "عناصر من الشرطة الإسرائيلية في جلجولية، اعتدت علي، نهار اليوم الثلاثاء، بالضرب المبرح، الأمر الذي سبب لي إصابات في كافة أنحاء جسدي وُصفت بأنها متوسطة".

وأكد أن أفراد الشرطة اعتدوا عليه حين كان يحمل مفرقعة بيده، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح، بحسب قوله، دون أن يعلم سبب الاعتداء.

وأضاف أبو ريا أنه "كنت أقف أمام بيتي وأحمل مفرقعة بيدي كتعبير عن الفرح في يوم الانتخابات، ومن ثم انهال علي أكثر من 8 من أفراد الشرطة بالضرب بالسلاح على رأسي بداية، ثم ضربوني على كافة أنحاء جسدي، وبلكمات على وجهي. حاولت الإفلات منهم فرشوا غاز الفلفل على وجهي فسقطت على الأرض وأنا أعاني من صعوبة في التنفس، وتوسلت إليهم بأن يكفوا عن الضرب، إلا أنهم لم يستمعوا لي أبدا".

وأشار إلى أنه "لو كان الحديث عن يهودي لانتهى الأمر بدون اعتداء، لكن لأنني عربي اعتدوا علي دون رقيب أو حسيب".

وختم أبو ريا بالقول إنه "نقلت لتلقي العلاج في مركز طبي محلي في كفر قاسم وعولجت هناك. لن أسمح لهذا الاعتداء أن يمر هكذا. سوف أتقدم بدعوى قضائية ضد كل الشرطيين المعتدين، وسوف ألاحقهم في كل المحافل".