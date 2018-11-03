جت: 4 مصابين بإطلاق نار منهم ثلاثة برصاص الشرطة

أطلقت الشرطة الإسرائيليّة، ليل الجمعة – السبت، النار على ثلاثة شبان من قرية جت خلال مطاردة ليليّة.

وبحسب مصادر طبيّة فإن حالة الشبان الثلاثة متوسّطة، لكنها مستقرّة.

وأقرت الشرطة بإطلاقها النار على الشبان، لكنها زعمت أنهم حاولوا دهس شرطي في القرية بعدما كان ضمن دوريّة هرعت إلى القرية بعد تلقيها أنباءً عن إصابة شخص بجراح جراء تعرضه لإطلاق نار.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، اليوم، السبت، فإن الشرطة عندما وصلت إلى سيارة الشاب الذي تعرض لإطلاق نار وجدته مصابًا ومحاطًا بعدد من حقائب الظهر.

وبعد تعقّب من قبل الشرطة لمطلق النار، شاهد أفراد الشرطة مشتبهًا يصعد سيارةً، ثم حاول دهس الشرطي، وفق رواية الشرطة الرسميّة، "ما أدى إلى أن تُطلق العيارات النارية تجاهه لتحييد خطره"، إلا أنّ سائق السيارة نجح في الفرار من المكان رغم إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنه في وقت متأخر من الليلة الماضية وصل ثلاثة شبّان من سكان جت في العشرينيّات من أعمارهم إلى عيادة في مدينة باقة الغربيّة، يُرجّح أنهم هم الذين كانوا داخل السيارة.