تحذيراتٌ من سُيول وفيضانات بعدّة مناطق في البلاد

أفاد الراصد الجوي بأنه من المُتوَقّع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، في الأيام المُقبلة، بحيث تُصبح أدنى من مُعدّلها لمثل هذا الوقت من العام، ومن المُتوقع أن يستمرّ هطول الأمطار شماليّ البلاد، وفي مدن الساحل الشماليّ، وكذلك في وسط البلاد وجنوبها في النّقب، وهناك تخوُّفٌ من حدوث فيضانات وسيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

وبالرغمِ أن مُعظم الأمطار التي ستهطل ستكون موضعية، إلا أن هُناك احتمالًا كبيرا أن تتسبب الأمطار الغزيرة المُتوقع هطولها لا سيّما في جنوب وشرقي البلاد، في فيضانات وسُيول، تتزامنُ مع انخفاض درجات الحراراة عن مُعدلها العام، بنحو 3-5 درجات وستكون الرياحُ قويّة وستنتفاوتُ قوّتها من منطقة إلى أخرى.

وستتحوّل الرياح من شرقية جافة، إلى غربية رطبة، لا سيّما مع ساعات المساء والليل، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من المطر على بعض المناطق.

وستكون الريّاح قوية بشكل لافت، إذ ستصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، وسيرتواح ، وسيتراوح ارتفاع الموج بين 80 و 170 سم.

وتنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الإثنين، لتصبح دون معدلها لمثل هذا الوقت من العام، بحُدود درجتين مئويتين، وذلك بعد أن سجّلت درجات الحرارة، اليوم الأحد هبوطًا ملحوظًا.

وتوقّع الراصد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ تُصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا في الليل، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وستكون الأمطار في الأيام القليلة المُقبلة، مصحوبةً بعواصف رعدية، وسيزيدُ هُطول المطر في فترة ما بعد الظهر، والليل.

وأفاد الراصد الجويّ أن الطبقات العُليا من الجو، شهدت تسلُّل هواء بارد في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، آتٍ من شرق تركيا، ما سيُسبب في انخفاض درجة الحرارة وتكوُّن الغيوم، في الأيام المُقبلة.

وأُطلقت تحذيرات تُحذِّر من دخول مسارات الأودية وأحواض تجميع المياه في المناطق التي يُخشى من حصول فيضانات فيها، والاستجابة لتعليمات الشرطة وطواقم الإطفاء ومفتشي سلطة الطبيعة والحدائق.