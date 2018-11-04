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مقتل شاب عربي في جريمة إطلاق نار بالنقب

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 00:25

مقتل شاب عربي في جريمة إطلاق نار بالنقب
(توضيحية)
عرب ٤٨

قتل شاب عربي (20 عاما) عند منتصف الليل في جريمة إطلاق نار في النقب، حيث نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

وتلقى طاقم الإسعاف إخطارا عن جريح في العشرينيات من عمره من إحدى التجمعات السكنية العربية جنوبي مدينة بئر السبع، حيث التقى الطاقم الطبي بسيارة العائلة التي أقلت الجريح.

وقدم الطاقم الطبي للشاب الجريح الإسعافات الميدانية، ونقله وهو فاقد للوعي وبحالة حرجة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهناك أقر الأطباء وفاته بعد محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك تم تبليغ الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد، ووفقا للمعلومات الأولية، فقد سجل حادث إطلاق نار على شارع رقم 40 في مساره بالقرب من "رمات حوفاف"، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح حرجة توفي على إثرها.

يذكر أن هذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، حيث قتل الشاب محمود أيمن محاجنة (21 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم في ساعة متأخرة من ليل الجمعة -السبت.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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من عرب 48

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