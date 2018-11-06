عكا: اعتقالات ومصادرة قوارب صيد من الميناء

داهمت قوات كبيرة من الشرطة عكا القديمة لحماية مستخدمين من سلطة الضرائب ومكاتب حكومية مختلفة، اقتحموا الميناء، وأقدموا على مصادرة قوارب بحرية لصيادين في المكان.

وعلى أثر ذلك، تجمهر عدد كبير من المواطنين في محاولة لمنع مصادرة القوارب، الأمر الذي أحدث مناوشات واعتقالات.

وقال عدد من الصيادين إن "هذا الاعتداء جاء ضمن سياسة ممنهجة تنفذها السلطات الإسرائيلية في محاولة للتضييق على الصيادين العرب في البلدة القديمة".

الشرطة تقتحم ميناء عكا، اليوم

وقال شهود عيان لـ"عرب 48" إن "عناصر من شرطة حرس الحدود ومندوبين عن سلطة الضرائب وصلوا إلى الميناء وقاموا بمصادرة قوارب بحرية بادعاء تشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أجواء مشحونة تخللها اعتقال عدد من المواطنين الذين تجمهروا في المكان بعدما حاولوا التصدي لمصادرة القوارب".

وأكدوا أن "المواطنين العرب في عكا يعانون من سياسة التمييز والتضييق والعنصرية، في ظل المخططات التهويدية التي تستهدف البلدة القديمة".

وقال عباس زكور الذي تواجد في ميناء عكا، لـ"عرب 48" إن "ما حدث اليوم هو عملية استفزازية من قبل كل مؤسسة رسمية ساهمت في هذا الهجوم على الميناء بحماية من قوات معززة من الشرطة".

واعتبر أنه "من حق سلطة الضرائب ووزارة البيئة الحفاظ على الأنظمة، لكن ليس بهذه الطريقة التي شاهدناها اليوم، حيث أن عناصر من حرس الحدود انهالوا بالضرب على بعض المواطنين الذين تواجدوا في المكان، وهذا أمر مقلق ومزعج جدا يستوجب استخلاص العبر من قبل كل مؤسسة مسؤولة شاركت في هذه الحملة الاستعراضية على المواطنين".

وأكد أنه "كان هناك اعتقالات لعدد من الشبان، ونحن بدورنا سنتابع الأمور حتى إطلاق سراحهم في الوقت القريب".

وختم زكور بالقول إن "الحملة كانت مزعجة وأساءت لعكا بكل قضاياها، سيما وأنها كادت تحدث لولا وجودنا إلى انتفاضة داخلية في عكا".