كفر قاسم: هدم معرش بحجة البناء غير المرخص

أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية على هدم معرش بذريعة البناء غير المرخص في مدينة كفر قاسم، اليوم الأربعاء.

وتلقى أصحاب المعرش أمر الهدم قبل نحو عام، ضمن ملاحقات تفرضها السلطات الإسرائيلية على المصالح التجارية الواقعة غربي كفر قاسم.

وأرسلت السلطات الإسرائيلية عشرات أوامر الهدم في المنطقة المذكورة، بحجة البناء غير المرخص، ومن ضمنها المعرش التي جرى هدمه اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الأراضي كانوا قد قدموا اعتراضاتهم على عدم منحهم تراخيص بناء، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم، إذ تتعنت السلطات بمنح تراخيص بناء للمعرشات بذريعة أن المنطقة زراعية فقط.