"المشتركة" تدعو الفائزين بالانتخابات المحلية للتعاون

أصدرت "القائمة المشتركة" في اجتماعها الأسبوعي، يوم الإثنين الماضي، بيان تهنئة رؤساء وأعضاء السلطات المحلية المنتخبين والفائزين في انتخابات السلطات المحلية الأخيرة.

وأكد البيان على "أهمية النجاح للرؤساء والأعضاء المنتخبين في تأدية مهامهم وصون الأمانة والعمل بمسؤولية وإخلاص ومهنية خاصة بعد حصولهم على الثقة".

وشدد البيان "على أهمية تعزيز سبل التعاون وعلى أهمية الحفاظ على الوحدة والنسيج الاجتماعي بعد الانتخابات، والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والعمل سوية للنهوض بالمجتمع العربي".

وأشارت القائمة المشتركة إلى أنها على استعداد "للتعاون مع الرؤساء والأعضاء المنتخبين في كافة القضايا التي تتعامل معها السلطات المحلية"، مشددة "على ضرورة تصعيد النضال في مواجهة سياسة التمييز من أجل الحصول على الموارد اللازمة لتقديم الخدمات البلدية وتطوير القرى والمدن العربية".

وتأمل القائمة المشتركة بأن "تؤدي التركيبة الجديدة للرؤساء إلى انتخاب قيادة قطرية للجنة الرؤساء تكون قادرة على مواجهة التحديات في قضايا الأرض والمسكن والتعليم وتطوير الخدمات والاقتصاد".

واختتمت القائمة المشتركة بيانها بدعوة "أبناء شعبنا في الداخل وكافة الأطراف المشاركة في الجولة الثانية لانتخاب رؤساء سلطات محلية إلى الالتزام بمنافسة ديمقراطية وسياسية وحضارية ونزيهة ونبذ العنف والتحريض وإثارة النعرات".