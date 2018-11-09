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العزير: نجاة طفلة سقطت من الطابق الثالث 

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 13:56

العزير: نجاة طفلة سقطت من الطابق الثالث 
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

تعرضت طفلة مساء أمس، الخميس، للسقوط من الطابق الثالث في بلدة العزير، ما ظهر في لقطات صعبة وثقها شريط مصور، ولك لحسن الحظ لم تصب الفناة بأذى.

وبحسب ما أظهره توثيق مصور، فإن الطفلة سقطت من نافذة منزل عائلتها الواقع في الطابق الثالث، لأسباب لم تتضح بعد.

ويظهر من خلال التوثيق ارتطام الطفلة بشتيل من المزروعات بمحاذاة البناية خلال سقوطها، الأمر الذي خفف من حدة ارتطامها بالأرض.

وعلم أن الطفلة المصابة نقلت إلى المستشفى، وهي تخضع للمراقبة الطبية منذ ساعات الأمس.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#العزير
#سقوط من علو

من عرب 48

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