تعرضت طفلة مساء أمس، الخميس، للسقوط من الطابق الثالث في بلدة العزير، ما ظهر في لقطات صعبة وثقها شريط مصور، ولك لحسن الحظ لم تصب الفناة بأذى.

وبحسب ما أظهره توثيق مصور، فإن الطفلة سقطت من نافذة منزل عائلتها الواقع في الطابق الثالث، لأسباب لم تتضح بعد.

ويظهر من خلال التوثيق ارتطام الطفلة بشتيل من المزروعات بمحاذاة البناية خلال سقوطها، الأمر الذي خفف من حدة ارتطامها بالأرض.

وعلم أن الطفلة المصابة نقلت إلى المستشفى، وهي تخضع للمراقبة الطبية منذ ساعات الأمس.