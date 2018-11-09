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6 إصابات في حادثي طرق على شارع 85

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 19:59

6 إصابات في حادثي طرق على شارع 85
أحد الحادثين (عرب 48)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق منفصلين، على شارع رقم 85 (عكا-صفد)، مساء اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من مركز "حيان" الإسعافات الأولية لإصابتين متوسطتين، إثر تصادُم 3 سيارات على مفرق بلدة المكر، قبل نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وأُصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق بين عدة سيارات بالقرب من بلدة مجد الكروم.

واستُدعيت طواقم طبية إلى المكان: وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أحد الحادثين (عرب 48)

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادثين وباشرت في تنظيم حركة السير والتحقيق في حيثيات وقوعهما.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مفرق المكر
#مجد الكروم
#عكا صفد
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#حادث طرق

6 إصابات في حادثي طرق على شارع 85

6 إصابات في حادثي طرق على شارع 85

من عرب 48

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