6 إصابات في حادثي طرق على شارع 85

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق منفصلين، على شارع رقم 85 (عكا-صفد)، مساء اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من مركز "حيان" الإسعافات الأولية لإصابتين متوسطتين، إثر تصادُم 3 سيارات على مفرق بلدة المكر، قبل نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وأُصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق بين عدة سيارات بالقرب من بلدة مجد الكروم.

واستُدعيت طواقم طبية إلى المكان: وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أحد الحادثين (عرب 48)

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادثين وباشرت في تنظيم حركة السير والتحقيق في حيثيات وقوعهما.