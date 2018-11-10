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شفاعمرو: شاب يدهس والده وحالته حرجة

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 08:55

شفاعمرو: شاب يدهس والده وحالته حرجة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

أصيب رجل (51 عامًا) بجراح حرجة، اليوم السبت، جراء تعرضه للدهس من قبل ابنه، إثر شجار عائليّ في شفاعمرو.

وقالت الشرطة إنّ نقاشًا تطور إلى شجار بين أخوين، قام على إثره الابن الأصغر (19عامًا) بطعن شقيقه الأكبر (26 عامًا) ما أدّى إلى إصابته بجراحٍ طفيفة، نقل على إثرها إلى إحدى العيادات المحليّة.

وعلى إثر التحرّيات، قامت الشرطة الإسرائيليّة بإلقاء القبض على الشاب الأصغر، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

إلا أن الشاب الأكبر، صباح اليوم، السبت، قام بدهس والده، ما أدّى إلى إصابته بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقّي العلاج.

وبعد أن لاذ الابن الأكبر بالفرار، استطاعت الشرطة إلقاء القبض عليه، على أن يحال مساء اليوم، السبت، إلى محكمة الصلح في حيفا لتمديد اعتقاله.

ولم تتّضح بعد أسباب الخلاف.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#شفاعمرو
#شجار عائلي

من عرب 48

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