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شقيب السلام: كشف ملابسات جريمة قتل فايز أبو تكفة

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 11:29

شقيب السلام: كشف ملابسات جريمة قتل فايز أبو تكفة
منظر عام لقرية شقيب السلام (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في العشرينيات عمره من منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية ضلوعه في جريمة قتل فايز أبو تكفة من سكان شقيب السلام قبل أكثر من عام.

وجرى تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية بحقه، ومن المزمع أن يمثل اليوم، الأحد، أمام المحكمة.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "المتهم وصل في يوم 8.2.2017 بواسطة سيارة مستأجرة إلى محل لغسيل السيارات في شقيب السلام حيث تواجد الضحية وأقدم على إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخص في الخمسينيات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "خلفية الجريمة تعود إلى شجار بين عائلتي الضحية والمتهم في أعقاب خلاف يتعلق بحراسة ورشة للبناء".

تجدر الإشارة إلى أن الجريمة، آنذاك، أسفرت عن مقتل فايز أبو تكفة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح وصفت بالطفيفة.


#جرائم القتل
#فايز أبو تكفة
#النقب
#المجتمع العربي
#شقيب السلام

من عرب 48

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