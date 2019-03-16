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الرملة: مصرع علي مقداد في حادث دهس

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 17:58

الرملة: مصرع علي مقداد في حادث دهس
المرحوم علي مقداد (فيسبوك)
عرب ٤٨

لقي الشاب علي مقداد (40 عاما) من مدينة الرملة مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس.

وأعلن في مستشفى "تال هشومير" مساء اليوم، عن وفاة الشاب مقداد الذي أصيب بجروح حرجة جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة ظهر اليوم، بالقرب من مفرق "أزور" في مركز البلاد.

وأصيب بالحادث شخص آخر وصفت جروحه بالطفيفة، بحسب الطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية للجريحين، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومساء اليوم السبت، لقيت مسنة مصرعها وأصيبت شابة بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك في حادث طرق وقع على شارع رقم 4 بمسارة بالقرب من بلدة قيسارية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الرملة
#مصرع
#دهس
#إسعاف
#حافلة

من عرب 48

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