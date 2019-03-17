يافة الناصرة: إجراء القرعة على قسائم الأزواج الشابة اليوم

عقد مجلس يافة الناصرة المحلي برئاسة ماهر خليلية جلسة خاصة وطارئة أمس، السبت، للتداول في آخر المستجدات في قضية الأزواج الشابة، بحضور كافة أعضاء المجلس المحلي.

وتقرر في الجلسة، بالإجماع، الوقوف في وجه قرار "دائرة أراضي إسرائيل" بحق أهالي يافة الناصرة القاضي بعدم إشراكهم في القُرعة أو على الأقل إشراك ممثلين من قبل المجلس المحلي.

وحاول المجلس المحلي، مرارا وتكرارا، إقناع "دائرة أراضي إسرائيل" بشتى الوسائل والطرق إجراء القرعة بخصوص قسائم البناء في المنطقة الجنوبية أمام جميع المتقدمين أو على الأقل أمام ممثلين من قبل المجلس المحلي بكافة أطيافه، ولكن "للأسف الشديد كل المحاولات باءت بالرفض من جانب دائرة أراضي إسرائيل" حسبما ذكر المجلس المحلي.

وقرر المجلس المحلي بإجماع الحضور التوجه اليوم، الأحد، إلى مكاتب "دائرة أراضي إسرائيل" للوقوف عن كثب، والمطالبة بالسماح لمندوبي المجلس والبلدة، بالدخول والاطلاع على مجريات القرعة من منطلق الشفافية والحرص والمسؤولية تجاه المتقدمين وجميع أهالي يافة الناصرة.

وجاءنا من مجلس يافة الناصرة المحلي صباح اليوم، أن "الجهود والاتصالات التي قام بها رئيس المجلس المحلي على مدار الليل ومنذ الصباح الباكر بخصوص إجراء القرعة أمام مندوبي الجمهور وبدعم من الأهالي وأعضاء المجلس استجابت 'دائرة أراضي إسرائيل' للمطالب الشرعية للمجلس، وتقرر إجراء القرعة اليوم بإشراك ممثلين من قِبل المجلس المحلي بجميع كتلهِ لضمان جريان القرعة بصورة شفافة ومهنية ومن منطلق الحرص على حقوق المتقدمين وجميع أهالي يافة".