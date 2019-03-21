حوادث العمل: إصابة ثالثة لشخص في كفر قرع

أصيب شخص (65 عاما) بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، إثر سقوطه من علو نحو عشرة أمتار بورشة بناء في كفر قرع بمنطقة وادي عارة، اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أنه أصيب عامل من مدينة أم الفحم خلال عمله في ورشة بناء في البلدة الاستيطانية "حريش"، فيما أصيب عامل عربي آخر إثر سقوطه عن ارتفاع 12 مترا في ورشة بمدينة حيفا، اليوم.