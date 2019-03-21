حوادث العمل: إصابة عاملين في حريش وحيفا

أصيب عامل من مدينة أم الفحم خلال عمله في ورشة بناء في البلدة الاستيطانية "حريش"، فيما أصيب عامل عربي آخر إثر سقوطه عن ارتفاع 12 مترا في ورشة بمدينة حيفا اليوم، الخميس.

وبحسب مصادر طبية، سقط عامل (29 عاما) الساعة 09:55 عن ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء في "حريش"، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب ووصفت جروحه بالمتوسطة مع إصابات في الأطراف.

وفي الحادث الآخر، سقط عامل (27 عاما) الساعة 11:37 عن ارتفاع 12 مترا في ورشة بناء على شارع الجليل في حيفا، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب ووصفت جروحه بالخطيرة مع إصابة في الرأس، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام".

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثين وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

يشار إلى أن الشابين ضامن جول طاطور (25 عاما) وأمين ناصر بصول (25 عاما) من قرية الرينة، لقيا مصرعيهما، يوم الأحد الماضي، إثر سقوطهما عن ارتفاع نحو 7 أمتار في ورشة بناء في ذات البلدة الاستيطانية "حريش" بمنطقة وادي عارة.

وفي حادث آخر وقع صباح يوم الأحد الماضي، لقي الشاب فهد يوسف غنيمات من بلدة صوريف قضاء الخليل، مصرعه في حادث عمل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

ولقي الشاب إبراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من مدينة الناصرة مصرعه إثر سقوطه من بناية في شارع "دوفنوف" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد، يوم الجمعة الماضي.

وبهذا بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 19 عاملا، منهم 9 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وبلغ عدد المصابين 31 مصابا، بينهم 7 مصابين وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.