3 إصابات خطيرة في حادثي طرق بالجليل

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادثي طرق بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، قبل ظهر اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، وقع حادث طرق بين مركبتين، على شارع 79 في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا وقرب مدينة شفاعمرو، ما أسفر عن إصابة امرأتين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

من مكان الحادث قرب شعب، اليوم

ووقع حادث طرق آخر بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 805 قرب قرية شعب، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب (50 عاما) والذي وصفت جروحه بالخطيرة وحالته مستقرة مع إصابة في الصدر والوجه، وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين.