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إرجاء مسيرة الروحة بسبب الأجواء الماطرة

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 12:02

إرجاء مسيرة الروحة بسبب الأجواء الماطرة
عرب ٤٨

قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية إلغاء مسيرة الروحة، عصر اليوم الجمعة، بسبب حالة الطقس الماطرة التي لا تسمح بذلك.

وأكدت الأطر المذكورة أنه سيكون هناك اجتماع، غدا السبت، لكافة المركبات بشأن البديل والمكان.

وكانت لجنة المتابعة قد دعت إلى أوسع مشاركة في مختلف نشاطات إحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد في مختلف أنحاء البلاد.

وشددت المتابعة على "أهمية أن يكون إحياء الذكرى صرخة جماهيرية واسعة في مواجهة سياسة التمييز العنصري، سياسة الحرب والاحتلال، خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني، بالعدوان حربيا واسعا على قطاع غزة، والحصار الجغرافي والاقتصادي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مسيرة الروحة
#يوم الأرض
#وادي عارة
#أم الفحم

من عرب 48

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