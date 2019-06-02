اعتداء على كنيسة معلول المهجرة

تعرضت كنيسة معلول، الليلة الماضية، لجريمة اعتداء وعملية تخريب جديدة، تنضاف إلى عمليات تخريب سابقة ومحاولات لاقتلاع الصلبان وطمس معالم الكنيسة.

وقال ابن قرية معلول، علي علي الصالح، لـ"عرب 48" إن "الكنيسة تعرضت الليلة الماضية، أو فجر اليوم، لاعتداء من قبل مجهولين قاموا بإزالة لافتتين كانتا مثبتتين على جدار الكنيسة، إحداهما تحمل قائمة بأسماء العائلات التي سكنت بلدة معلول إبان التهجير، والثانية عبارة عن خارطة القرية التي تبين بيوتها كما كانت قبل عام 1948".

وأضاف أنه لم يقدم شكوى في الشرطة لقناعته بأنه لا جدوى من هذه الشكوى، مشيرا إلى أنه "قبل بضعة شهور حين حاول متطرف يهودي اقتلاع صليب الكنيسة قدمت شكوى في حينه مرفقة بصور للمعتدي، ولم تفعل الشرطة أي شيء".