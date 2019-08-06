الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قُتل محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة فجر اليوم، الثلاثاء.

ضحية الجريمة محمود المغربي

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح داخل سيارة في الرملة، وعلى الفور توجه طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشخص يعاني من إصابة حرجة في القسم العلوي من جسده، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في صرفند "أساف هروفه"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق النار.

ووفقا للشرطة فإنه جرى اعتقال شابين بشبهة التورط في جريمة القتل، وتم تحويلهما للتحقيق، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الجريمة.

هذا، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 40، بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي اقترفت جريمة قتل في قرية اللقية بالنقب راح ضحيتها سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر.