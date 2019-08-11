"المشتركة" تدين عدوان الاحتلال على المصلين في الأقصى

أدانت القائمة المشتركة، عدوان قوات الاحتلال الآثم على المصلين في المسجد الأقصى المبارك في أول أيّام عيد الأضحى المبارك، في بيان صدر عنها، بعد ظهر اليوم، الأحد.

واعتبرت القائمة المشتركة هذا العدوان تعدّيًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وعلى حريّة العبادة فيه، ومحاولةً متكررة لفرض الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين المعتدين.

وأكّدت القائمة المشتركة في بيانها أنّ حكومة الاحتلال تحاول منذ العام 2000 فرض واقع التقسيم والسيادة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى بعد اقتحام أرئيل شارون للأقصى واندلاع هبة القدس والأقصى، واستمرار عمليات الاقتحام من قبل المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحته البالغة 144 دونما هي حق خالص للفلسطينيين والمسلمين، ولا حق ولا سيادة للاحتلال عليه.

ودعت القائمة المشتركة حكومة إسرائيل إلى رفع يدها عن المسجد الأقصى، ومنع الاقتحامات والاعتداءات المتكررة، والعودة إلى الوضع ما قبل العام ألفين، حيث كان يُمنع أي إنسان من دخول المسجد الأقصى إلا بإذن من الأوقاف وحراس المسجد.

من جهة أخرى، حيّت القائمة المشتركة في بيانها ما وصفته بـ"الوقفة الشجاعة لمائة ألف مصل من أهلنا في القدس وأبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، الذين لبّوا نداء الواجب، واستجابوا لدعوات المرجعيات الدينية في القدس، ونداء القائمة المشتركة والحركة الإسلامية بالأمس الذي دعا للتواجد في المسجد الأقصى أوّل أيّام العيد، وإلى الاستمرار في مسيرة شدّ الرحال والرباط في الأقصى، ودعم صمود أهل القدس مادّيًّا ومعنويًا".