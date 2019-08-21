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أم الفحم: إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 11:43

أم الفحم: إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب يبلغ من العمر 38 عاما من مدينة أم الفحم، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء برمات غان وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث إلى جانب إبلاغها ممثلي مكاتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.


#أم الفحم
#حادث عمل

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