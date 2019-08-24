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فقدان آثار الفتاة ريان عبد الله منذ الخميس

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 10:40

فقدان آثار الفتاة ريان عبد الله منذ الخميس
عرب ٤٨

تتواصل أعمال البحث عن فتاة عربية (12 عاما) تعيش في مدينة تل أبيب، فقدت آثارها منذ مساء الخميس.

وتوجهت الشرطة، يوم أمس الجمعة، إلى الجمهور بطلب المساعدة في البحث عن الفتاة ريان عبد الله، والتي شوهدت للمرة الأخيرة مساء أمس الأول، الخميس، قرب حديقة "ليفينسكي" في تل أبيب، واختفت آثارها منذ ذلك الحين.

واعتبرت عبد الله كمفقودة معرضة للخطر، وتم نشر صورها.

وبحسب الشرطة فقد قامت بتمشيط المستشفيات، كما يقوم متطوعون بعمليات تمشيط في المدينة، وخاصة في منطقة المحطة المركزية و"نافي شأنان" وحي "شابيرا".

وبحسب المواصفات، فإن الفتاة المفقودة ذات جسم ممتلئ، وشعرها أسود وطويل، وعينيها بنيتان، وطولها 165 سنتمترا، وكان ترتدي بلوزة سوداء تحمل رسم شفتين باللون الأحمر، وبنطالا أسود لشركة "adidas"، وحذاء أسود لشركة "Nike".

وطلبت الشرطة من كل من يعلم شيئا عن مكان وجودها أو ما يساعد في العثور عليها التوجه إلى الشرطة.


#ريان عبد الله

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