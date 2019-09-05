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إسرائيل تمنع وفد المشايخ الدروز من السفر لسورية

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 10:05

إسرائيل تمنع وفد المشايخ الدروز من السفر لسورية
اعتراض حافلات وفد المشايخ الدروز (عرب 48)
عرب ٤٨

منعت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، وفدا من المشايخ الدروز السفر إلى سورية، حيث اعترضت قوات من الشرطة حافلات الوفد التي وصلت إلى معبر الشيخ حسين ومنعتها من دخول المعبر والتوجه للأردن.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن وفد المشايخ الدروز سيسافر إلى سورية التي تعتبر بحسب القانون الإسرائيلي "دولة عدو"، وعليه تم اعتراض الحافلات ومنعها من المغادرة عبر المعبر والسفر إلى الأردن.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أنها قامت باعتراض حافلات وفد المشايخ الدروز، عقب تحقيق علني وسري أجرته الشرطة في الأشهر الماضية بالتعاون مع جاهز الأمن العام (الشاباك)، حيث أتضح أن العشرات من الدروز سيسافرون لسورية.

وادعت الشرطة أن وفد المشايخ الدروز من قرى الجليل والكرمل سيتوجه إلى سورية للقاء مسؤولين في النظام السوري، حيث قامت الشرطة بتحذير الوفد من السفر إلى سورية، تحت ذريعة أن "أعمالهم ونواياهم تشكل تهديدا لأمن الدولة ومواطنيها".

وقالت الشرطة في البيان إنه "رغم التحذيرات، وصل صباح اليوم عشرات الأشخاص إلى معبر الشيخ حسين لعبور الحدود من الأردن إلى سورية، وتم توقيف الحافلات والسيارات في المعبر".

 


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