حيفا: إصابة خطيرة لعامل

أصيب عامل بجراح خطيرة وحروق في القسم العلوي من جسمه، في مصنع بمدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مصدر طبي أن مركز "نجمة داوود الحمراء" تلقى بلاغا حول إصابة عامل بجراح خطيرة وحروق في القسم العلوي من جسمه، في مصنع بحيفا.

وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج الطبي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.