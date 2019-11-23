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إصابة مواطن جراء تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 10:05

إصابة مواطن جراء تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة
صورة أرشيفية الناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

نُقل إلى مستشفى العائلة المقدسة، في الناصرة، صباح اليوم السبت، رجل مصاب بالرصاص، بعد أن تعرض على ما يبدو لجريمة إطلاق نار عليه في منطقة العين.

وجاء في بيان لشرطة الشمال، إنّه "أُطلقت عيارات ناريّة باتجاه محل تجاريّ في شارع بولس السادس بمدينة الناصرة، ما أدى عن إصابة شخص في الخمسينات بجراح في القسم السفلي من جسده، وقد نقل إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج، وقد حضرت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيقات والبحث عن مشتبهين، مع الإشارة إلى أنّ خلفية الحادثة غير واضحة".

تفاصيل أوفى لاحقًا...


#حادث
#إطلاق رصاص
#الناصرة
#مصاب

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