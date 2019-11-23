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الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 20:54

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة
تزيين حي الروم بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨ /زكريا حسن

شرع أهالي مدينة الناصرة، اليوم السبت، بتزيين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة بالأضواء، وذلك عشية الأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة.

وأحتفل أهالي حي الروم في المدينة، في ساعات المساء، بتزيين الحي بالأضواء والزينة استعدادا للأعياد المجيدة، وشارك العشرات من أهالي الحي بالتبرع لتزيين الحي.

وقام مجموعة من أهالي الحي باستدعاء مارون نصيري لإحياء حفل فني إسعاد أطفال الحي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تزيين الحي بالأضواء.

وتم الشروع بأعمال الزينة منذ ساعات الصباح، وتواصلت الأعمال بالحي حتى ساعات المساء، ليتزين الحي بالأضواء الزاهية استقبالا للعيد.

 


#الناصرة
#راس السنة
#الأعياد المجيدة
#تزيين

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

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