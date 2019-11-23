مقتل شاب من كفر قاسم بجريمة إطلاق نار بالمكسيك

قتل الشاب عاطف محمد عيسى (44 عاما)، من مدينة كفر قاسم، في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، جراء جريمة إطلاق نار في المكسيك.

ووصل المرحوم عيسى، وهو متزوج وأب لـ4 أولاد إلى المكسيك قادما من شيكاغو، حيث يقيم مع عائلته، وقد تعرض لجريمة إطلاق نار، دون أن تعلن الشرطة المكسيكية التي شرعت بالتحقيقات عن ملابسات الجريمة.

وجاء في بيان صادر عن عائلة عيسى في كفر قاسم "بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره صابرة ومحتسبة وبالحزن والأسى الشديدين، ينعى أبناء عائلة عيسى وأهلنا في كفر قاسم والولايات المتحدة والعالم، وفاة ابننا الغالي صاحب الأخلاق والخلق الحميد .. عاطف محمد عبد الرحيم اللحام عيسى ابن الأربع والأربعين ربيعا، والذي لقي مصرعه في المكسيك خلال زيارة له قادما من شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث يقيم هناك مع عائلته وأربع أولاده".