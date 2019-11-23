  2. محليات
  3. أخبار محلية

نتنياهو يحرض على العرب والشرطة تستنفر قواتها لدير الأسد

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 21:21

نتنياهو يحرض على العرب والشرطة تستنفر قواتها لدير الأسد
الدورية الشرطية التي طالها إطلاق الرصاص بدير الأسد (الشرطة)
عرب ٤٨

وظف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حادث إطلاق النار الذي طال دورية للشرطة في قرية دير الأسد، للتحريض على المواطنين العرب، فيما استنفرت الشرطة مساء اليوم السبت، قواتها وعناصر الوحدات الخاصة، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل وإجراء تفتيشات بالقرية.

وقال نتنياهو إن "إطلاق النار على دورية للشرطة في دير الأسد أمر مرفوض تماما، وأشد على أيدي رجال الشرطة. سنلقي القبض على مثيري الشغب وسنتعامل معهم بالقانون".

من جانبه، عقب القائم بأعمال المفوض العام للشرطة موطي كوهين بالقول إن "إطلاق النار على أفراد الشرطة الذين يعملون لتطبيق القانون يشير إلى تصعيد خطير وسيكون هنالك رد من قبلنا وستتم محاسبة مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، وخلال نشاط للشرطة في دير الأسد، زعمت الشرطة أن دورية لقواتها تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهول، ورد عناصر الدورية بإطلاق الرصاص على مطلق النار دون أن يبلغ عن إصابات.

وعقب الحادث، استنفرت الشرطة قواتها وعناصر الوحدات الخاصة على قرية دير الأسد وشرعت بأعمال تفتيش وتنفيذ اعتقالات، وزعمت أنه خلال أعمال التفتيش والمداهمات ألقيت عبوة ناسفة صوب القوات التي تقوم بأعمال البحث عن الشخص الذي أطلق النار صوب دورية للشرطة في وقت سابق اليوم.

 


#دير الأسد
#الشرطة
#نتنياهو
#إطلاق نار

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة
الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

2019-11-23

إصابتان خطيرة ومتوسطة بحادثي طرق بالرملة وكفركما
إصابتان خطيرة ومتوسطة بحادثي طرق بالرملة وكفركما

2019-11-23

مصرع مسنة من المشهد جراء حادث طرق بـ"نوف هجليل"
مصرع مسنة من المشهد جراء حادث طرق بـ"نوف هجليل"

2019-11-23

الأكثر قراءة

نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

2019-11-22
تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

2019-11-22
غالبية الإسرائيليين تعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة

غالبية الإسرائيليين تعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة

2019-11-22
حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

2019-11-22
ألم تعرفوا مسبقا

ألم تعرفوا مسبقا "أنهم يخجلون من ذكر اسمنا"؟

2019-11-22