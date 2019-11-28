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جلجولية: إعطاب إطارات أكثر من 50 سيارة

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 06:44

جلجولية: إعطاب إطارات أكثر من 50 سيارة
من المكان
عرب ٤٨

قال مواطنون في بلدة جلجولية في المثلث، صباح اليوم، إن أكثر من 50 سيارة تعرضت لاعتداء بإعطاء إطاراتها، فيما يشتبه بأن الاعتداء هو عملية "تدفيع ثمن" نفذها مستوطنون.

وفوجئ سكان في جلجولية بإعطاء إطارات عشرات السيارات في موقف سيارات مفتوح ليل الأربعاء - الخميس، واستدعيت الشرطة إلى المكان.

جلجولية، صباح اليوم

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها اعتداء شبيهة في المنطقة. فقد أقدم قبل نحو عام، مستوطنون على تنفيذ اعتداء "تدفيع الثمن" وكتابة عبارة عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم، القريبة من جلجولية.

وقام مستوطنون من عصابة "تدفيع الثمن"، حينها، بالاعتداء على سيارات خصوصية وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعار "الموت للعرب" باللغة العبرية على أحد الجدران في الحي الشرقي في كفر قاسم.

جلجولية، صباح اليوم

وقبل ذلك في تشرين الأول/ أكتوبر، أقدم مستوطنون على كتابة عبارات عنصرية معادية للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على منازل و20 سيارة في حي مراح الغزلان في قرية يافة الناصرة.
 


#جلجولية
#تدفيع ثمن

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