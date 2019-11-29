الناصرة: انتخاب بسيم عصفور رئيسا لمجلس الطائفة الأرثوذكسية

انتخب مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية في الناصرة، في جلسته الأولى بعد الانتخابات الأخيرة، مساء الخميس، المحامي بسيم عصفور، رئيسا للمجلس.

وكانت الهيئة التمثيلية التي تضم 35 عضوا، قد عقدت جلسة لها في نهاية الأسبوع الماضي، وانتخبت المحاسب نمر ناصر رئيسا للهيئة التمثيلية، إضافة إلى وظائف الهيئة، وأعضاء مجلس الطائفة الأرثوذكسية.

ويضم مجلس الطائفة 9 أعضاء، 7 عن كتلة "البديل"، وهم حسب الأبجدية، إلياس جرايسي، بسيم عصفور، وليد عويد، نجيب قطوف، سعيد عبود، علاء عاقلة وعفاف توما، وعضوين عن قائمة "معا" هما منذر قسيم ونمر خازن.

وجرى في الجلسة الأولى انتخاب المحامي بسيم عصفور (40 عاما) رئيسا للمجلس، وهو من الأجيال الشابة الناشطة في هيئات الطائفة في السنوات الأخيرة، وانتخب للهيئة العامة لأول مرة في العام 2015، وكان عضوا في مجلس الطائفة طيلة الدورة المنتهية، وبرز في نشاطه المكثف على جميع مستويات عمل مجلس الطائفة الأرثوذكسية، ما أكسبه ثقة زملائه.

كما انتخب المجلس سعيد عبود نائبا لرئيس المجلس ومحاسبا، وإلياس جرايسي سكرتيرا للمجلس ونجيب قطوف أمينا للصندوق.

وقال رئيس المجلس عصفور، "إننا نبدأ مرحلة جديدة في عمل المجلس، مستندين لإنجازات السنوات الأخيرة، ولتجارب المجلس، وسنعمل من خلال لجان المجلس الدائمة التي ينص عليها الدستور، وتلك التي سنستحدثها، لتطوير العمل في كافة المستويات، إذ أن أمامنا مهام كبيرة، وأولها في الأيام المقبلة إضاءة شجرة الميلاد، يوم الثامن من كانون الثاني المقبل، بمهرجان جماهيري حاشد".

وشدد عصفور على أن "يد مجلس الطائفة ممدودة لكل المبادرات الملائمة، ولكل من يريد التعاون وتقديم ما عنده، لدعم عمل المجلس في كافة المستويات التي يعنى بها".

وكانت الهيئة التمثيلية للطائفة العربية الأرثوذكسية، قد عقدت جلستها الأولى مساء يوم السبت الماضي، 23 الشهر الجاري، بحضور متروبوليت الناصرة والمنطقة، المطران كرياكوس، وكهنة الطائفة في الناصرة، وأعضاء الهيئة التمثيلية الجديدة، ولفيف من الضيوف وأبناء عائلات الأعضاء، وافتتحت الجلسة بصلوات من الآباء الروحيين.

وألقى رئيس لجنة الانتخابات التي جرت يومي 2 و3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، المحامي إيهاب سخنيني، كلمة هنأ فيها أعضاء الهيئة التمثيلية على انتخابهم، وأعلن النتائج الرسمية للانتخابات، في المقاعد الـ35 للهيئة التمثيلية.

ثم فتح باب الترشيح لانتخاب مكتب الهيئة، فقد انتخب المحاسب نمر ناصر، رئيسا للهيئة، بأغلبية الحاضرين، كما انتخب نائبي الرئيس المربية لنا شقحة نصير وربيع مجدلاني. كما تم انتخاب المربية سلام غريب قعوار، أمينة سر، والهندسي عبد الله غريب أمينا للصندوق.

وشدد نمر ناصر خلال كلمته أمام أعضاء الهيئة، على "أهمية التعاون بين أعضاء الهيئة والمجلس لكي نقدم نموذجا حقيقيا للتعاون والتعامل لما فيه مصلحة للطائفة والمدينة.