باقة الغربية: مناشدة بالمشاركة في المظاهرة المناهضة لـ"صفقة القرن"

ناشدت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية باقة الغربية واللجنة الشعبية والأطر الفاعلة في باقة الغربية كافة أهالي المدينة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة الرافضة لما تسمى بـ"صفقة القرن"، يوم غدٍ السبت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، والتي ستنطلق من وسط المدينة بالقرب من بنك لئومي وحتى مدرسة النجاح.

وجاء في البيان الذي أصدرته الهيئات المذكورة تحت عنوان "الجماهير العربية ترد الصفقة بصفعة"، أن "صوت العزة ومحبة الوطن تناديكم لموقف مشرف للمشاركة في المسيرة الرافضة لما يسمى بصفقة القرن، يوم غدٍ السبت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، والتي ستنطلق من وسط المدينة بالقرب من بنك لئومي وحتى مدرسة النجاح، هلموا بجماهيركم ليعلم القاصي والداني أننا شعب حي لا يموت، وليسمع العالم كله أننا نرفض صفقة الذل ونعيدها صفعة على وجوههم ونرد كيدهم إلى نحورهم.

وأضاف البيان أن "نجاح المظاهرة والمشاركة فيها هو موقف قويٌ ورسالة لا لبس فيها أننا لسنا سلعة تُباع وتشترى، وأن صفقتكم التي يعطيها من لا يملك لمن لا يستحق تحت أقدامنا ومآلها مثل مآلكم إلى مزابل التاريخ".

وختم البيان بالقول إن "هذا نداء إلى أهل باقة أهل الكرم والجود، أهل الضيافة والإكرام، ستأتي إلينا وفود المشاركين من جنوب هذه البلاد إلى شمالها فأكرموا وفادتهم ورحبوا بهم أجمل ترحيب، أخلوا الشارع الرئيسي من العوائق والسيارات وافسحوا المجال أمام ضيوفنا وأهلنا. معا على درب الكرامة والعزة نسير".