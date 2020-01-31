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كفر كنا: السجن 7 أعوام لمدان ببيع سلاح

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 08:52

كفر كنا: السجن 7 أعوام لمدان ببيع سلاح
(توضيحية)
عرب ٤٨

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، أمس الخميس، السجن الفعلي لمدة 7 أعوام على شخص (45 عاما) من قرية كفر كنا، بعد إدانته بارتكابه مخالفات بالتجارة بالسلاح وحيازته دون ترخيص، وذلك بعد أن أبرم صفقة بيع سلاح لآخر داخل منزله في كفر كنا.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2018 اتصل المُدان لوكيل من أجل أن يلتقي به في كفر كنا، اتفقا على أن يلتقيا في تمام الساعة 09:18 مساءً في منزل الأول، وقام المدان عندها بإخراج رشاش من نوع CZ ومشط مُلائم لنوع السلاح من موقف بساحة منزله، ودخل الاثنان إلى غرفة في المنزل حيث كان أطفاله الصغار وشرح المدان للوكيل عن السلاح وكيفية استعماله.

ووفقا للائحة الاتهام، تبين أن الوكيل قام بدفع مبلغ بقيمة 20 ألف شيكل نقدا، وقام المدان بتنظيف السلاح بورقة وغلفه بنايلون بهدف مسح البصمات أو ما يدل على وجود حمض نووي خاص به عليه، وأعطاه للوكيل.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه خلال اللقاء قام المدان بعرض أسلحة مختلفة على الوكيل بما في ذلك متفجرات وبنادق ومُسدس وأخبره أنه يريد مقابله 18 ألف شيكل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر كنا
#سلاح
#سجن فعلي
#العنف والجريمة

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