سخنين: إصابة خطيرة في حادث طرق

أصيب شخص في الأربعينيات من عمره من سكان بلدة البعينة نجيدات، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق في مدينة سخنين، مساء اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى انقلاب إحداهما وإصابة سائقها بجروح وصفت بالخطيرة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.