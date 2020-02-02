مراقب الدولة يعتزم فحص العنف في المجتمع العربي

أعلن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أنه يعتزم فحص معالجة السلطات الإسرائيلية للعنف في المجتمع العربي، وبضمن ذلك العنف داخل العائلة.

وسيشمل فحص مكتب المراقب خطط الوزارات، الشرطة والسلطات المحلية من أجل اجتثاث العنف وتشجيع التسامح وزيادة الأمن للنساء في المجتمع العربي وأمن المواطنين العرب بشكل عام. ويتوقع أن يتطرق المراقب إلى تقارير المراقب السابقة حول قضية العنف في المجتمع العربي وقرارات الحكومة وما إذا تم تطبيق شيء منها.

وقال أنغلمان، خلال اجتماع مع نواب القائمة المشتركة، الأسبوع الماضي، إن طواقم من مكتبه ستقوم بجولات ميدانية وتوزيع نماذج أسئلة وتجري لقاءات مع مواطنات ومواطنين عرب، كي يتحدثوا من وجهة نظرهم عن ضائقة شخصية والتخوف من العنف.

وتعهد أنغلمان بالعمل على توسيع نشاط مفوضية شكاوى الجمهور في البلدات العربية، وخاصة في منطقة المثلث. وقال إنه يعتزم القيام بجولة في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد تلقي المفوضية شكاوى حول عدم وجود نقليات، الأمر الذي يمنع الأطفال من الوصول إلى رياض الأطفال والمدارس. وقال أنغلمان أن مكتبه بصدد فحص هذا الأمر.