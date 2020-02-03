عرابة: اتهام شاب بإطلاق النار على آخر

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام وطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شاب، في العشرينيات من عمره، من مدينة عرابة البطوف نسبت إليه إطلاق نار على آخر.

ووفقا للشرطة فإنه "جرى اعتقال أحد سكان عرابة بعد إطلاقه النار نحو شخص آخر، وبالرغم من عدم تعاون غالبية شهود العيان مع الشرطة وبعد أن قام الضحية بإلغاء شكوته، نجح المحققون بجمع الأدلة والبينات".

وجاء أيضا أنه "تبين وفق التحقيق أنه في يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لاحق المشتبه به الضحية وقام بإطلاق 3 رصاصات نحوه من مسدس 'غلوك' حين توقف على مفرق 'يودفات' وقد أصابت العيارات النارية باب المركبة ولحسن الحظ لم يصب المعتدى عليه. وفور تلقي البلاغ، قامت الشرطة بفتح تحقيق أدى إلى التعرف على هوية المشتبه به، وحين قدم أفراد الشرطة لإلقاء القبض عليه، قام المشتبه بإلقاء المسدس من بيته في الطابق الثالث إلى سقف بيت الجيران، فألقى أفراد الشرطة القبض على المشتبه به وتم ضبط المسدس غير قانوني".