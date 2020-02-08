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اعتقال 16 شخصا بينهم 3 قاصرين على خلفية الشجار في رهط

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 17:34

اعتقال 16 شخصا بينهم 3 قاصرين على خلفية الشجار في رهط
سيارة رئيس بلدية رهط التي تعرضت لإطلاق نار (عرب 48)
عرب ٤٨

تنظر محكمة الصلح في بئر السبع مساء اليوم السبت، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 16 شخصا ببنهم 3 قاصرين، وذلك على خلفية الشجار الذي اندلع، مساء الجمعة، في رهط وتخلله إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنه تم اعتقال 16 شخصا خلال مداهمات في رهط، حيث تنسب لهم شبهات الضلوع في الشجار الذي تخلله أعمال عنف وإطلاق نار وحريق في منزلين، فيما أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

وخلال الشجار، أقدم مجهولون على إطلاق الأعيرة النارية باتجاه مركبة ومنزل رئيس بلدية رهط، الشيخ فايز أبو صهيبان، في حي رقم 4 بالمدينة، ولم يتم تسجيل إصابات حيث اقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية.

إلى ذلك، استنفرت الشرطة قواتها إلى المدينة وتحديدا إلى الحي 21 في أعقاب الشجار، وشعرت في تنفيذ الاعتقالات وفرض النظام في المكان.

وأصدرت الحركة الإسلامية في رهط، بيانا استنكرت من خلاله، الاعتداء على منزل ومركبة رئيس البلدية، أبو صهيبان، وحملت وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان والشرطة مسؤولية التهاون بسلامته.

وذكرت في بيانها أن الاعتداء وقع عد ترجل أبو صهيبان من سيارته بوقت قصير مساء اليوم الجمعة ، وأكدت أن "هذه الأعمال الجبانة، لن تثني الشيخ عن مبادئه الداعية دوما إلى الألفة والمحبة ونبذ العنف بكل أشكاله وأنواعه ومصادره".

وناشد البيان "جميع الأهل بالتعقل والاستماع لنداء العقل والحكمة وعدم الانجرار وراء أعمال العنف والفسدة الذين لا يعيرون اهتماما لحياة وأرواح الآخرين، وتدعوهم لاعتماد سبل السلام والأمن والأخوة والمحبة!".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#فايز أبو صهيبان

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