الأجواء العاصفة: أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي قبيل منخفض الأحد

تسببت الأجواء العاصفة التي شهدتها البلاد، اليوم السبت، بأضرار في الممتلكات جراء سقوط لأشجار وأعمدة إنارة، فيما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية في بعض البلدات العربية.

تبقى البلاد خلال الساعات القادمة تحت تأثير بقايا المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد منذ فجر يوم الجمعة.

وفي يوم الأحد توالي الحرارة الانخفاض من جديد لتكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو الثمانية درجات دفعة واحدة. ويتواصل عبور الرياح القطبية إلى كافة أرجاء البلاد حتى يوم الإثنين.

وتبقى الفرصة لتشكل تيارات هوائية رطبة ستعمل على تشكل سحب ركامية قبالة السواحل في ساعات النهار ومساء الأحد وصولا إلى يوم الإثنين.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل الصقيع والانجماد في اعتبارا من ساعات الظهيرة من يوم الأحد وحتى نهار يوم الثلاثاء، خاصة في ساعات الليل وفجر يوم الإثنين.

وأدت الأجواء العاصفة التي شهدتها البلاد، اليوم السبت، إلى إصابة شابة (22 عاما) من منطقة الشمال بجروح متوسطة، بسبب قضيب حديد سقط عليها في محيط مجمع التجاري في كرمئيل ، حيث قدمت لها الإسعافات الميدانية ونقلت إلى مستشفى الجليل الغربي في نهارية لاستكمال العلاج.

كما تسببت الرياح بسقوط عامود للإنارة على الطريق المؤدي من جت إلى باقة الغربية، بينما في قرية إكسال أسقطت الرياح شجرة كبيرة ما تسبب لأضرار لبعض المركبات، فيما سجل انقطاع للتيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية في أم الفحم.

إلى ذلك، أصيب، مساء اليوم السبت، شخصين، بجراح متفاوتة جراء حادث طرق ذاتي بالقرب من أم الريحان، على ما يبدو بسبب تزحلق السيارة، حيث نقل الجريحان إلى المستشفى لاستكمال العلاج.