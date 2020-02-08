  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 10:16

طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول
من مكان الحريق، صباح اليوم
عرب ٤٨

شبّ صباح اليوم، السبت، حريق في منزل مأهول بمدينة طمرة، ما أسفر عن وقوع إصابتين بالمكان كما إلحاق أضرار في الممتلكات.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن إحدى الإصابتين وصفت بالطفيفة نتيجة استنشاق الدخان، بينما الأخرى إثر تعرض شخص لحروق في منطقة القدم.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار إلى جانب إخراج الدخان الكثيف من المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتسود حالة جوية عاصفة ترافقها أمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد، وحذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل تدفئة غير آمنة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حريق
#منزل
#طمرة

طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول

طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول

طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار
اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

2020-02-08

حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي
حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

2020-02-08

شجار في رهط: إطلاق نار وإحراق منزلين
شجار في رهط: إطلاق نار وإحراق منزلين

2020-02-07

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

حالة الطقس: ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

2020-02-07
الشرطة تمنع وصول المصلين من الجليل والمثلث للمسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول المصلين من الجليل والمثلث للمسجد الأقصى

2020-02-07
روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية

روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية

2020-02-07
شقيق طرمان: دهس الجنود حادث وليس هجوما متعمدا

شقيق طرمان: دهس الجنود حادث وليس هجوما متعمدا

2020-02-07
وفاة الطبيب الذي كشف

وفاة الطبيب الذي كشف "كورونا"

2020-02-07