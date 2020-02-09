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الجليل: نفي إصابة مريض بكورونا

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 16:14

الجليل: نفي إصابة مريض بكورونا
أثناء نقل المريض من كرمئيل، اليوم
عرب ٤٨

أثبتت نتائج الفحوصات التي أجراها الأطباء في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، شمالي البلاد، لمريض (39 عاما) من منطقة الجليل أنه لا يحمل فيروس "كورونا" وتم تسريحه إلى منزله بحالة جيدة.

وكان المريض، وهو من مدينة كرمئيل قد نقل صباح اليوم، الأحد، من عيادة صندوق المرضى العام في كرمئيل إلى المستشفى، وادعى أنه يعاني منذ أسبوع من سعال وارتفاع في درجة حرارته، وقال إنه عاد من الصين يوم 17 كانون الثاني/ يناير، بيد أنه بعد إجراء الفحوصات تبين أنه لا يحمل فيروس "كورونا" وتم تسريحه إلى منزله بحالة جيدة.

وفي سياق متصل، صرح وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، أن "الجهاز الصحي اتخذ ما يلزم من استعدادات لمنع وصول فيروس كورونا إلى إسرائيل".

وأضاف أن "وزارة الصحة وضعت خطة في جميع المستشفيات تشمل تهيئة أماكن لمعالجة المصابين وتجهيزها بكافة المستلزمات".

وأوضح أن "الاعتقاد السائد هو أن تسجل حالات إصابة بالفيروس الفتاك في إسرائيل، ونأمل التعامل معها بشكل جيد كما فعلنا لغاية الآن".

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 813 شخصا، وتجاوز عدد الذين توفوا بسبب وباء سارس إذ بلغ 774 شخصا. ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 37,198 حالة.

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#كورونا
#الجليل
#الصين
#مستشفيات

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