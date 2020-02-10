طمرة: مواصلة العمل على حل أزمة السكن

تواصل بلدية طمرة منذ مطلع العام 2015 العمل على توسيع مسطح المدينة وحل أزمة السكن التي يعاني منها عدد من الأهالي.

وذكرت بلدية طمرة أنه "على هذا الصعيد لا يخفى العمل الذي تقوم به إدارة بلدية طمرة برئيسها، د. سهيل ذياب، بشأن مخطط جنوبي طمرة يشمل شارع العش كمدخل رسمي للمدينة".

وأضافت أنه "ضمن جهود إدارة بلدية طمرة لتعزيز موقفها الواضح منذ بداية المخطط 'تمال 1101' مخطط العش وحول مضمون الاعتراض على المخطط الذي تم طرحه؛ التقت إدارة البلدية ممثلة برئيس البلدية د. سهيل ذياب ونوابه عامر أبو الهيجاء، المحامي نضال عثمان، المحامي محمد زيداني والمهندسين غسان زيداني وأحمد همام، بمشاركة المحامي معين عرموش ممثلًا عن اللجنة الشعبية مع بروفيسور يوسف جبارين المحاضر في معهد التخنيون في حيفا في مجال التخطيط، واستمع المشاركون لوجهة نظر بروفيسور جبارين حول المخطط والذي بدوره قَيّم المخطط بقوله أنه فرصة تاريخية وممنوع التنازل عنه. وأثنى على عمل البلدية في مواكبة التحضير للمخطط، وأكد على المهنية العالية التي تم التعامل بها من قبل البلدية حتى وصل المخطط إلى هذا الوضع وتم طرحه. ووصفه بأنه مخطط إستراتيجي لطمرة ويخدمها على الأقل لـ50 عاما".

تسمية

ولخص المجتمعون أهمية تحضير اعتراض على جزئيات معينة في المخطط من أجل ضمان تمريره وتقليل الضرر على طمرة وأهلها قدر الإمكان.

وأكدت بلدية طمرة أنها مستمرة بالعمل الجاد والمسؤول لضمان حقوق طمرة مستثمرة كل الجهود ومستعينة بمختصين بمجال الأرض والمسكن من أجل حل أزمة المسكن التي عانت منها طمرة سنوات عديدة ومن أجل تحصيل حقوق المواطن في طمرة.